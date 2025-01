Quifinanza.it - Quali elettrodomestici si possono comprare con il Bonus Casa

Il, introdotto e confermato nelle misure fiscali per il 2025, si conferma uno degli strumenti chiave per incentivare la rificazione del patrimonio immobiliare italiano. All’interno di questa misura rientra il cosiddettomobili ed, una misura specifica che consente di detrarre parte delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e apparecchiature elettriche, contribuendo a migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni e a stimolare la domanda interna.Per il 2025, l’agevolazione mantiene l’impostazione degli anni precedenti, con una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili eddestinati ad abitazioni oggetto di ristrutturazione.Tuttavia, la spesa massima detraibile è stata ridotta a 8.000 euro, rispetto ai 10.