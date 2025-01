Puntomagazine.it - Monteforte Irpino: arrestati due uomini per danneggiamento aggravato e resistenza

. I carabinieri hanno sorpreso glimentre sversavano i rifiuti in strade e estrpavano le piante dalle fioriereI Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno arrestato un 36enne e un 23enne, entrambi di origini magrebine, ritenuti responsabili di “” e “a pubblico ufficiale”.L’intervento è avvenuto questa notte, in risposta a una segnalazione pervenuta al 112. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile è giunta nel centro di, dove era stata segnalata la presenza di due soggetti extracomunitari che stavano sversando in strada i rifiuti presenti nei bidoni della spazzatura, estirpando piante dalle fioriere comunali, infrangendo bottiglie di vetro sul suolo e danneggiando con calci e pugni alcune porte d’ingresso e veicoli in sosta.