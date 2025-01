Metropolitanmagazine.it - Jennifer Lopez non intende restituire a Ben Affleck l’anello di fidanzamento da 5 milioni di dollari

Ad agosto la coppiaLopen e Benha depositato istanza di divorzio, che nei primi giorni del 2025 è diventato ufficiale. Un accordo trovato in tempi record, grazie alla collaborazione tra i due ex coniugi sulla stessa lunghezza d’onda sulla modalità con cui suddividere il loro patrimonio. Ma a chi andràdida 5dicon cui Ben ha chiesto la mano a? Ad agosto 2024, JLo ha depositato i documenti per il divorzio indicando come data di separazione il 26 aprile dello stesso anno. Il prossimo 20 febbraio, salvo ripensamenti e colpi di scena, il divorzio sarà ufficiale e non si potrà più tornare indietro. Con una ricchezza complessiva di 550di(400die 150 di, secondo le stime del Daily Mail), e senza un accordo prematrimoniale come svelato da TMZ, i due ex avrebbero potuto darsi battaglia rifacendosi alla legge sulla comunione dei beni della California che prevede la divisione al 50% dei guadagni complessivi acquisiti durante il matrimonio.