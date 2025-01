Tvplay.it - Inter, ancora una mazzata: il big può salutare, pronto l’affondo

Brutte notizie in casa. Il club nerazzurro deveuna volta fare i conti con il mercato e stavolta è positivo.La sconfitta in supercoppa italiana ha scatenato gli animi in casa. Il club milanese vive uno dei periodi peggiori della stagione e le cose sembrano peggiorare. Il club deve fare i conti con diversi ‘mal di pancia’, a partire da giocatori come Frattesi, Buchanan e Arnautovic che giocano poco e che hanno chiesto la cessione già per il mese di gennaio. Se la cessione del centrocampista non è semplice, specialmente visto le cifre e le dinamiche del mese di Gennaio, spunta un nuovo rumors di mercato.una: il big può(Lapresse) TvPlayL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha lanciato un’autentica bomba, una possibile trattativa nata in Arabia Saudita, esattamente in quel di Riyad.