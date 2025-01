Formiche.net - Il triangolo Roma-Teheran-Washington spiegato dall’amb. Castellaneta

Leggi su Formiche.net

Cecilia Sala è rientrata in Italia. A lei e alla famiglia i più sinceri rallegramenti. Tutti possono tirare un sospiro di sollievo e una questione che nell’attuale clima incandescente che caratterizza il Medio Oriente, e in particolare le relazioni tra Stati Uniti e Iran, poteva prendere una bruttissima piega è stata risolta in tempi tutto sommato piuttosto rapidi, assai più di quanto accaduto con altri giornalisti occidentali “detenuti” negli ultimi anni in Iran.È stato un ottimo lavoro di squadra dove, tuttavia, la svolta è stata rappresentata dall’avocazione del dossier da parte di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, che ha imposto la sua visione politica giocando abilmente sui tempi. Sala è rientrata prima della visita del presidente statunitense Joe Biden a, prevista e poi cancellata per la grave situazione in California, e prima dell’insediamento del presidente eletto Donald Trump tra meno di due settimane.