Il momento in cui Diana capì che Carlo aveva una relazione

Nel 1981, il mondo era affascinato dalla Principessae dalla sua favolosa storia d’amore con il Principe. Era la beniamina del pubblico, la giovane donna bella e timida checatturato il cuore del Principe di Galles.Ma dietro le quinte, le cose non erano così perfette come sembravano.Il 1981 fu un anno monumentale per la Principessa, un anno che avrebbe cambiato la sua vita per sempre. Mentre lavorava come assistente di una maestra d’asilo, si fidanzò con il Principe, l’erede al trono britannico.Il loro matrimonio reale, nel luglio dello stesso anno, fu uno spettacolo mondiale, visto da milioni di persone mentrediventava Principessa del Galles. Ma in mezzo al glamour e al matrimonio da favola, c’erano lotte più oscure e nascoste che nessuno poteva vedere.