Ilfoglio.it - Il giorno più bello: evviva Cecilia Sala, finalmente libera!

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Viva. Viva Giorgia Meloni.Luca Rocca Ilpiù. Bentornata. Al direttore - Gaudeamus igitur!!!!free.. Che sollievo!Lucia Criscuolo Al direttore - A fare una macabra comparazione, difficile dire se abbia fatto più morti il nazismo o il comunismo, responsabile di circa 100 milioni di vittime. Alzare il pugno chiuso per inneggiarlo o la mano tesa per esaltare il nazismo dovrebbe avere lo stesso identico disvalore. La realtà è che in Italia l’antifascismo riscuote più successo dell’anticomunismo, a dimostrazione che i disvalori non hanno tutti lo stesso valore. Con i migliori saluti.Roberto Alatri Al direttore - Chiamata direttamente in causa da un editoriale non firmato del Foglio di ieri desidero svolgere alcune riflessioni.