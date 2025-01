Biccy.it - Guendalina Tavassi è un fiume in piena su Helena e GF, poi cancella tutto

Sugli interventi di Alfonso Signorini e i provvedimenti che ieri sera ha preso il Grande Fratello per, Ilaria e Jessica hanno detto tutti la loro. I commenti sono arrivati dai protagonisti del reality, dai telespettatori e anche da alcuni ex gieffini, tra cui una delle più famose di sempre,. A differenza della maggior parte degli spettatori che commentano sui social, l’opinionista e influencer si è schierata dalla parte di Jessica Morlacchi, contro, che ha definito “violenta”. Ovviamente le storie Instagram disono state molto discusse sui social, diversi utenti le hanno apprezzate, ma molti le hanno duramente criticate. L’ex naufraga dopo un’ora ha deciso di eliminare i suoi interventi sue il Grande Fratello.controPrestes: “Lei può scagliare bollitori, ma gli altri non possono dire imbecille o putrida”.