Terzotemponapoli.com - Foschi e la lotta Scudetto

Leggi su Terzotemponapoli.com

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rino, direttore sportivo ex, fra le tante, di Napoli, Torino e Genoa. Di seguito le sue parole., per i tifosi di Napoli, Inter e Atalanta c’è il sogno. Secondo lei, sono queste le tre squadre più accreditate, o ne dimentico qualcuna?“Per chi, come me, ha passato una vita sui campi di calcio, è dura stare lontano e sentire parlare di tifosi che sognano è bello. Ritornando alla domanda, sì, sono sicuramente tra le più accreditate. Siamo in una fase del campionato già abbastanza avanzata e queste squadre hanno organici completi, risultati continui e un buon equilibrio. Il Napoli, l’Inter e l’Atalanta stanno facendo bene, ognuna a modo suo. L’Atalanta, in particolare, è ormai una realtà importante del calcio italiano, capace di vincere e di sorprendere tutti.