Secoloditalia.it - Cdm, impugnata la legge sul terzo mandato. Curcio nuovo commissario alla ricostruzione. Tutte le nomine

Via libera in Cdm all‘impugnazione dellaregionale campana suldel governatore. Lo aveva annunciato la premier nella conferenza stampa di inizio anno e così è stato. Secondo quanto si apprende, il ministro leghista degli Affari regionali Roberto Calderoli si sarebbe rimessodecisione del Consiglio dei ministri. Durante la riunione, su proposta del Ministro Guido Crosetto, è stata approvata la nomina del Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci quale Comandante del COVI – Comando Operativo di Vertice Interforze.Iannucci comandante del Covi (Comando operativo di vertice interforze)“E’ un traguardo importante, sia dal punto di vista personale che professionale, che giunge in un momento storico particolarmente delicato. Nell’incarico di Capo di Gabinetto del Dicastero della Difesa ho avuto modo di apprezzarne l’elevatissima professionalità; la gestione efficace e lungimirante delle complesse sfide istituzionali e strategiche che il Dicastero ha affrontato.