Carburanti alle stelle nel 2025 benzina sopra 180 euro al litro

Carburanti alle stelle nel 2025, benzina sopra 1,80 euro al litro

Ilparte in salita per chi guida: i prezzi deicontinuano a rincarare senza un’apparente logica legata al mercato globale. Le associazioni dei consumatori, con il Codacons in prima linea, non risparmiano critiche. “Aumenti del tutto immotivati”, tuonano, puntando il dito su dinamiche che sembrano sfuggire al controllo.Prezzi del petrolio: stabilità, ma non alla pompaSul fronte delle quotazioni del greggio, il Brent ha segnato un modesto incremento del 4% rispetto alla fine dello scorso anno, restando comunque lontano dagli storici picchi. Nonostante questo, gli automobilisti hanno visto lievitare i prezzi alla pompa di 3 centesimi alin pochi giorni. Un rincaro che si traduce in una stangata di circa 36annui per ogni automobilista.“Rispetto a fine 2024 il petrolio registra una leggera salita, con le quotazioni del Brent cresciute del 4% rispetto ai valori di fine dicembre, e prezzi del tutto sotto controllo lontani dai record raggiunti negli anni passati”, afferma il Codacons.