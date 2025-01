Oasport.it - Calcio a 5: torna in campo l’Italia Femminile. Le convocate per le amichevoli col Portogallo

Dopo ledi un mese fa contro la Spagna, nelle quali si è registrata – in occasione del secondo match – una storica vittoria in trasferta con il risultato di 1-4 contro le Furie Rosse, la nazionale italianadia 5 è pronta are in.Altro giro e altro doppio test di avvicinamento al Elite Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2025, questa volta contro il, con le sfide contro le lusitane in programma martedì 14 gennaio e mercoledì 15 gennaio, a Prato, in entrambi i casi con kick off previsto per le ore 20:00.A tal proposito, la ct Francesca Salvatore ha ufficializzato la lista delleper le gare in agenda. Sono 17 le giocatrici selezionate: 3 portieri e 14 elementi di movimento. Fra loro ci sono le rientranti Anthea Polloni, Adrieli Berté e Brenda Bettioli, mentre a ottenere la prima convocazione è la classe 2004 Alexandra Divincenzo.