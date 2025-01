Scuolalink.it - Assenze per malattia: i tedeschi al vertice della classifica europea

Nel panorama europeo delleper, isi distinguono per un record poco lusinghiero: con una media di 15,1 giorni di assenza dal lavoro nel 2023, quasi il doppio rispetto alla media dell’Unione. Un dato sorprendente, che contrasta con l’immagine tradizionale di un popolo stakanovista e altamente produttivo. Ma quali sono le cause di questo fenomeno e quali soluzioni si stanno proponendo in Germania? Il boom delleper: un fenomeno post-Covid Leperin Germania hanno registrato un incremento significativo nel corso degli ultimi anni. Nel 2009, la media era di appena 8 giorni, ma la pandemia di Covid-19 ha radicalmente modificato il quadro. L’emergenza sanitaria ha non solo aumentato i casi di malattie respiratorie e altre patologie correlate, ma ha anche influenzato il modo in cui le persone percepiscono la propria salute.