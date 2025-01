Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery: Schalk saluta, ecco Bardarov

Momento d’oro per laGrottazzolina, soprattutto dopo il blitz di Padova, terzo successo nelle ultime quattro gare (unico ko al tie-break a Verona), che ha ridato ulteriore slancio alla squadra davanti ad oltre 150 tifosi in festa. Subito dopo la gara lo schiacciatore francese Matteohato staff, squadra e anche i tifosi, ufficializzando il ritorno in patria per rispondere ad una interessante opportunità pervenutagli dalla massima serie transalpina, con il club di Grottazzolina che assecondato la sua volontà. Ma lanon si è fatta trovare impreparata annunciando l’arrivo dello schiacciatore bulgaro, classe 2003, Denislav Slavchevnella prima parte di stagione in Turchia al Rams Global Cizre Belediyespor. Già ieri il bulgaro ha svolto la prima seduta di allenamento con coach Massimiliano Ortenzi.