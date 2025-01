Zonawrestling.net - WWE: Dopo i fischi a RAW, Hulk Hogan potrebbe diventare un heel a tempo pieno

Leggi su Zonawrestling.net

ha sempre saputo come attirare l’attenzione, sia in modo positivo che negativo. Durante la sua apparizione al debutto di RAW su Netflix il 6 gennaio, i fan lo hanno sommerso diassordanti. Curiosamente, sembra che la WWE stia pianificando di far abbracciare aquesta reazione negativa trasformandolo in unla prossima volta che apparirà in televisione.Secondo un report del Daily Mail, la WWE prende seriamente in considerazione le reazioni dei fan quando crea le storyline. Anche se possono avere una direzione già pianificata, sono disposti ad adattarla se la risposta del pubblico è diversa da quella che si aspettavano.Ci sono state discussioni su un possibileTurn dialla sua prossima apparizione televisiva, dato che il suo precedente cambio di ruolo da “buono” a “cattivo” è stato un grande successo per la sua carriera.