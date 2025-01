Calciomercato.it - Vlahovic via dalla Juventus, spunta la data: “Offerta importante” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Per l’attaccante dellac’è il futuro ancora tutto da scrivere:la decisione su quel che accadrà al serboIl destino diappare segnato. La trattativa per il rinnovo non è mai decollata, troppo distanti le posizioni, al momento, per pensare ad un avvicinamento.viala: “(LaPresse) – Calciomercato.itLavuole ridurre l’ingaggio da 12 milioni previsto per la prossima stagione, il serbo non ha intenzione di abbassare lo stipendio in maniera consistente per prolungare la sua permanenza in bianconero. Con queste premesse, immaginare un rinnovo appare difficile. Anche così si spiegano le voci su una possibile – ma al momento difficile – cessione già nel mercato di gennaio, se dovesse esserci l’occasione di uno scambio con un altro attaccante (Kolo Muani, ad esempio).