Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2025 ore 16:30

DEL 8 GENNAIOORE 16.20 FEDERICO DI LERNIANUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNLAANDO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALLL’ALTEZXZA DI CASTELNO IN DIREZIONESUL RACCORDO RALLENTMANETI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUDMENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E A24E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI VIAGGIA A RILENTO ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDOINFINE SULLA NETTUNESE SI STA IN CODE IN DIREZIONE APRILIA TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE DI LANUVIODA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral