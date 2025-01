Ilgiorno.it - Vannacci sulla morte di Ramy: “Mi schiero coi carabinieri”. Chi sta con chi, tutte le polemiche

Milano – “Io misempre dalla parte delle forze dell’ordine”. È questo il commento dell’europarlamentare della Lega nonché ex generale Robertoriguardo il video dell’inseguimento in cui il diciannovenneElgaml è morto mentre era inseguito dai. Nelle immagini si vede l’auto speronare la motoqualeviaggiava insieme all’amico Fares Bouzidi e si sentono i militari imprecare perché i due ragazzi non perdono il controllo del mezzo: “Vaff****lo non è caduto”, “Chiudilo che cade”.Elgaml, i pm valutano di indagare iper omicidio volontarioha dichiarato che dare supporto ai– tre dei quali potrebbe venire indagati dalla Procura per omicidio volontario con dolo eventuale – è “una responsabilità non solo nei confronti del lavoro che svolgono, ma anche dei cittadini stessi.