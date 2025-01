Lettera43.it - Usa, Livelsberger ha utilizzato ChatGPT per pianificare l’esplosione della Tesla a Las Vegas

Matthew, l’ex Berretto verde pluridecorato morto neldi unaCybertruck da lui stesso innescata fuori dal Trump Hotel di Las, avrebbeperil piano. Durante una conferenza stampa, lo sceriffo Kevin McMahill ha definito l’uso dell’Ia un «punto di svolta», aggiungendo: «Questo è il primo incidente di cui sono a conoscenza sul suolo statunitense in cuivieneper aiutare un individuo a costruire un esplosivo. È un momento preoccupante».OpenAI: «Le informazioni fornite daerano di pubblico dominio e accompagnate da avvertimenti contro attività illegali»OpenAI, in una dichiarazione, ha affermato che i propri strumenti «sono progettati per rifiutare istruzioni dannose», sottolineando che le informazioni fornite daerano già pubblicamente disponibili e accompagnate da avvertimenti contro attività illegali.