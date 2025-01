Ilfattoquotidiano.it - ‘Un fallimento’ la spedizione Rai sul K2? Io dico tutto il contrario

Chi segue questo blog, alcune settimane fa avrà probabilmente letto il mio racconto del bellissimo (lo ribadisco) libro K2. Un passo dalla vetta. Un passo dalla vita (Rai libri, 206 pp) scritto da Massimiliano Ossini per raccontare l’impresa di ascesa verso il K2 a 70 anni da quella, tutta italiana, che nel 1954 portò in cima al gigante di roccia e ghiaccio laguidata da Ardito Desio e che si concluse con l’arrivo in vetta di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli.Compagnoni e Lacedelli piantarono la picozza, vero, ma se furono in grado di farlo fu solo e soltanto per il supporto diil gruppo, in primis di Walter Bonatti e Amir Mahdi che sfidarono la morte per far arrivare a Compagnoni e Lacedelli le bombole di ossigeno senza le quali, con ottima probabilità, non avrebbero mai conquistato la vetta.