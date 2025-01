Uominiedonnenews.it - Tradimento, Anticipazioni: Oylum Aspetta Un Bambino!

Leggi su Uominiedonnenews.it

scopre dire uned il padre è Behram. I rapporti tra lei e Guzide, intanto, diventano sempre più tesi!prosegue e, nel corso delle puntate, al centro dell’attenzione tornerà. La ragazza scoprirà di essere incinta e questo cambierà radicalmente la sua vita. Intanto Guzide dovrà affrontare una pesante sconfitta, che arriverà proprio a seguito dell’aggressione ai suoi danni voluta da Tarik. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti?Yesim capisce che costruire una famiglia con Tarik è molto più difficile di quanto sisse, ed una casa di lusso non è sufficiente. Guzide rimane vittima di un’aggressione per strada e rischia la sua vita. Behram le dà conforto e le assicura che faranno tutto il possibile per cercare di capire chi sia stato.