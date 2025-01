Inter-news.it - Thuram pronto a riprendersi l’Inter: la Thu-La per rialzare la testa

Leggi su Inter-news.it

ritrova Marcusin attacco. Contro il Venezia potrà essere schierato tra gli undici titolari.deve necessariamenteladopo aver perso malamente la Supercoppa contro il Milan.RITORNO –e Marcusaffronteranno il Venezia di Eusebio di Francesco. Ristabilitosi al 100%, il francese molto probabilmente affiancherà Lautaro Martinez in avanti. Contro i lagunari servirà un’ottima prestazione e gli uomini migliori per cercare di guadagnare 3 punti fondamentali. Nella partita di andata, a San Siro,vinse per 1-0. Il Venezia mise a dura prova la squadra di Simone Inzaghi mancando il pareggio per un soffio nei minuti finali. Fondamentale è il rientro didal recente infortunio nonostante in Supercoppa siano andati in rete Mehdi Taremi e Martinez.