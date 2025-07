LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | plotone che torna compatto a 20 km dal termine

Segui con noi la tappa di oggi del Giro d’Italia Femminile 2025, un finale emozionante si sta delineando a soli 20 km dal traguardo. Il plotone torna compatto, pronti a vivere una volata mozzafiato. La suspense aumenta: resterai aggiornato su tutte le fasi di questa avvincente gara, scopri chi dominerà l’ultima curva e conquisterà la vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Non è facile trovare spazio in strada per le corridore, le quali devono stare attente a non incappare in possibili cadute. 14.08 20 km alla fine, plotone compatto, assisteremo molto probabilmente ad una volata finale. 14.07 Termina a 21 km dalla conclusione la lunga azione di fuga di Nora Jencusova (BePink – Imatra – Bongioanni). La slovacca è stata definitivamente raggiunta dal gruppo Maglia Rosa. 14.05 Oltre a Consonni e alle già citate Marianne Vos e Lorena Wiebes, occhio a Sara Fiorin, corritrice italiana della CERATIZIT Pro Cycling Team. 14.03 Chiara Consonni (CANYON SRAM zondacrypto) ha vinto una tappa in tutte e tre le precedenti edizioni della Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: plotone che torna compatto a 20 km dal termine

