Totti-Blasi e il caso Rolex | disposto l' affido condiviso degli orologi

Il caso dei quattro Rolex tra Totti e Blasi si trasforma in un esempio di giustizia condivisa, con il tribunale di Roma che conferma l’affido condiviso degli orologi di lusso. Dopo un acceso dibattito, i celebri orologi rimarranno a disposizione di entrambi, simbolo di un accordo che mette al primo posto il rispetto e la collaborazione. Una decisione che dimostra come anche i beni di prestigio possano diventare oggetto di equilibrio e conciliazione.

«Affido condiviso» per i quattro Rolex oggetto di contesa tra Ilary Blasi e Francesco Totti nella causa di divorzio. Il tribunale civile di Roma ha confermato quanto già deciso in via interlocutoria nel 2023, stabilendo che gli orologi di lusso restino a disposizione di entrambi. I preziosi, inizialmente rimasti alla conduttrice dopo la fine della relazione, erano stati reclamati dall’ex capitano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Totti-Blasi e il caso Rolex: disposto... l'affido condiviso degli orologi

In questa notizia si parla di: totti - blasi - rolex - affido

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

L’affidamento congiunto dei Rolex. Siamo un sogno di Paese Vai su X

Totti e Ilary, 'affido condiviso' per i Rolex della discordia: la decisione del giudice; Il divorzio Totti-Blasi, 'affido condiviso' per i Rolex; Totti-Blasi, i Rolex “a tempo condiviso”: il giudice impone l’affido congiunto degli orologi contesi.

Il divorzio Totti-Blasi, 'affido condiviso' per i Rolex - "Affido condiviso" per i quattro Rolex oggetto di contesa tra Ilary Blasi e Francesco Totti nella causa di divorzio. Si legge su msn.com

Totti e Ilary, 'affido condiviso' per i Rolex della discordia: la decisione del giudice - Il tribunale civile di Roma ha confermato quanto aveva già deciso in via interlocutoria nel 2 ... Secondo msn.com