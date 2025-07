Il ricercatore Leonardo Setti | Per puntare sulle rinnovabili bisogna prima cambiare il mercato della rete elettrica

Leonardo Setti sottolinea un punto cruciale per la transizione energetica: prima di puntare sulle rinnovabili, bisogna riformare il mercato della rete elettrica. La popolazione è spesso ignara del funzionamento di questa infrastruttura vitale, rendendo difficile valutare progetti come i 180 GW di impianti fotovoltaici e eolici. Solo conoscendo la rete si potranno pianificare strategie efficaci e sostenibili per un futuro energetico più verde e consapevole.

“Si parla tanto di sbloccare gli impianti di produzione, tra parchi fotovoltaici ed eolici, per 180 GW di potenza ai fini della transizione ecologica: ma la realtà è che le persone non sanno neanche come funziona la rete elettrica. Forse bisognerebbe partire prima da come funziona la rete elettrica, per poi capire se questi impianti ci servono o meno, come devono essere fatti, come costruirli e come portarli sul territorio”. Leonardo Setti, chimico esperto di energia e ricercatore dell’UniversitĂ di Bologna, interviene sulla querelle che divide il mondo ambientalista, tra chi spinge per l’installazione di pale eoliche e chi, invece, vuole frenare questi impianti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il ricercatore Leonardo Setti: “Per puntare sulle rinnovabili, bisogna prima cambiare il mercato della rete elettrica”

