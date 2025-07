la leggenda di young and restless emozionata dopo un grande annuncio milestone

più iconici e amati di sempre, consolidando il suo status di leggenda vivente delle soap. L’assegnazione della stella sulla Hollywood Walk of Fame rappresenta un traguardo storico, che celebra non solo il suo talento, ma anche l’impatto culturale di Young and Restless. La sua emozione è palpabile: Melody ha dimostrato che con passione e dedizione, si possono lasciare tracce indelebili nel cuore del pubblico e nel panorama televisivo mondiale.

