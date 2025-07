LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 25 km al termine Jencusova quasi rintuzzata dal gruppone

Il Giro d’Italia Femminile 2025 è in pieno svolgimento, e la tappa di oggi offre emozioni incredibili. Con 25 km al traguardo, Nora Jencusova si mantiene ancora in fuga, ma il gruppo si avvicina rapidamente. La suspense cresce mentre le atlete si sfidano sotto una leggera pioggia a Trento. Riuscirà la slovacca a resistere fino alla fine o il plotone avrà la meglio? Restate con noi per scoprire l’esito di questa spettacolare giornata di ciclismo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Continua a scendere una leggera pioggia sul traguardo finale di Trento. 13.59 Difatti, il plotone rallenta leggermente e concede qualche altro minuto di fuga alla slovacca. 13.57 La battistrada Nora Jencusova sta per essere rintuzzata. Tuttavia, l’azione di recupero del gruppo potrebbe essere stata troppo affrettata. Così facendo, potremmo assistere ad ulteriori attacchi da qui a breve. 13.55 Caduta nel gruppone per l’azzurra Silvia Zanardi (Human Powered Health). 13.54 Sembra aver esaurito le energie Nora Jencusova, il plotone è a 20” dalla slovacca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 25 km al termine, Jencusova quasi rintuzzata dal gruppone

LIVE Giro d'Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jencusova in fuga nel lungo tratto in discesa - Il Giro d'Italia Femminile 2025 continua a regalare emozioni, con la tappa di oggi che si infiamma tra azioni in fuga e sorpassi mozzafiato.

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jencusova in fuga nel lungo tratto in discesa.

