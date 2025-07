Cancro seno metastatico ok Aifa a cura mirata | -45% rischio progressione o morte

L’approvazione di Aifa apre nuove speranze per le donne e gli uomini affetti da carcinoma mammario metastatico. Grazie a elacestrant, un trattamento mirato, si registra una riduzione del rischio di progressione o morte del 45%. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella lotta contro un tumore complesso e spesso devastante, offrendo una soluzione più efficace e personalizzata. Scopriamo insieme come questa terapia possa cambiare il destino di tante persone.

(Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di elacestrant per il trattamento di donne in postmenopausa, e di uomini, con carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo per i recettori degli estrogeni (Er+) e negativo per la proteina Her2 (Her2-), con una mutazione attivante del gene Esr1, che mostrano progressione della . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it