' Legittimo lo stop a passaggio da Aviation Alitalia a Ita'

La recente sentenza della Corte costituzionale chiarisce definitivamente la legittimità dello stop al passaggio dei dipendenti di Alitalia, settore Aviation, a Ita Airways. Secondo la decisione, non sussiste un diritto automatico dei lavoratori di mantenere il proprio impiego in questa transizione, confermando che le operazioni di liquidazione sono state regolari e mirate a un’adeguata gestione della crisi. Un pronunciamento che chiude ogni ambiguità su questo delicato passaggio.

Non esiste un diritto dei dipendenti di Alitalia, addetti al lotto Aviation, di continuare a lavorare con Ita Airways: con la sentenza n.99, depositata oggi, la Corte costituzionale ha giudicato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale poste "in quanto fondate su un erroneo presupposto interpretativo": l'esclusione della natura liquidatoria della procedura. "Le operazioni effettuate dai commissari non tendono al recupero e alla riorganizzazione dell'attività del cedente, ma alla sua liquidazione. Il carattere liquidatorio della procedura giustifica la deroga alla continuità del rapporto di lavoro", spiega la Corte.