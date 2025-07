Palestrina Controlli nella movida a cura dei Carabinieri nel fine settimana Tre arresti ed una denuncia per droga

Nel cuore di Palestrina, la movida del fine settimana ha visto i Carabinieri impegnati in controlli capillari, assicurando sicurezza e rispetto delle norme. Tre arresti e una denuncia per droga testimoniano l'importanza di azioni decise per preservare un ambiente vivace ma sicuro. Questi interventi evidenziano come le forze dell'ordine siano sempre in prima linea per tutelare cittadini e visitatori. La lotta alla droga continua con determinazione, perché la sicurezza è una priorità condivisa.

