Omicidio Corrado Finale il PM chiede 18 anni per Aurelio Taglialatela

Nel cuore di Napoli, si apre un capitolo cruciale nella lotta alla giustizia con il processo a Aurelio Taglialatela, accusato di aver strappato la vita a Corrado Finale. Mentre il PM richiede 18 anni di carcere, l'attenzione si concentra sulla delicata vicenda avvenuta a Marano di Napoli lo scorso settembre. Un caso che mette in luce l'importanza di fare chiarezza e di rendere giustizia.

Si sta celebrando dinanzi al Gup Mariangela Guida, presso il Tribunale di Napoli, il processo con rito abbreviato nei confronti di Aurelio Taglialatela, accusato dell’omicidio di Corrado Finale e del tentato omicidio di Umberto Galdiero. I fatti risalgono al settembre scorso e si sono consumati a Marano di Napoli. Omicidio Corrado Finale, il PM chiede . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Omicidio Corrado Finale, il PM chiede 18 anni per Aurelio Taglialatela

