Mediaset la decisione presa all’ultimo minuto | il conduttore fuori dai palinsesti cosa sta succedendo

Un colpo di scena scuote il mondo della televisione italiana: all’ultimo minuto, Mediaset ha deciso di escludere un volto molto conteso dai suoi palinsesti. Sembrava ormai tutto fatto, ma le trattative si sono improvvisamente arenate, lasciando tutti con il fiato sospeso. Cosa sta realmente succedendo dietro le quinte? Scopriamo insieme i retroscena di questa inaspettata decisione che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione televisiva.

Personaggi Tv. Sembrava ormai fatta, ma all’ultimo minuto tutto si è bloccato. Il corteggiamento di Mediaset a uno dei volti più contesi della tv italiana, si è interrotto bruscamente. A poche ore dalla presentazione ufficiale dei palinsesti 2025-2026, il nome dell’ex conduttore Rai e Sky non comparirà tra i protagonisti della nuova stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, le trattative si sarebbero arenate. Cosa sta succedendo? Leggi anche: “Ho litigato con Maria De Filippi”, la confessione choc dopo “Amici” Il progetto era concreto: un late show tra Canale 5 e Italia 1. Negli ultimi mesi il nome di Cattelan era stato al centro di intense indiscrezioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Mediaset, la decisione presa all’ultimo minuto: il conduttore fuori dai palinsesti, cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: mediaset - minuto - decisione - presa

Cattelan-Mediaset, trattativa saltata all’ultimo minuto: “Non ci sarà il suo nome ai palinsesti” - La tanto attesa trattativa tra Alessandro Cattelan e Mediaset è saltata all’ultimo minuto, lasciando i fan delusi e senza l’annuncio tanto atteso ai palinsesti.

Delitto Pierina, tra una settimana la decisione definitiva su Louis Sarà presa lunedì prossimo la decisione sul rinvio a giudizio per Louis Dassilva. Il trentacinquenne è l’unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre del 2023. Il gup di R Vai su Facebook

Simone Inzaghi dice addio all'Inter: accetterà l'offerta dell'Al Hilal; Forum, perchè non va in onda: la decisione improvvisa di Mediaset; Il Turco con Can Yaman, ci sono problemi tra l'attore e Mediaset: Grazie per la considerazione.

Palinsesti Mediaset, svolta storica per Striscia la Notizia: la decisione di Pier Silvio Berlusconi - “Striscia la Notizia” si sposta per la prima volta in quasi 40 anni: la decisione di Pier Silvio Berlusconi che incide sui palinsesti Mediaset ... Secondo dilei.it

Perché Mediaset sospende Tradimento: la decisione - MSN - Ecco quel che si sa sulla decisione presa dai vertici Mediaset sulla rinomata serie. Segnala msn.com