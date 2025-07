Preso il piromane in fuga | è il quarto uomo dell’incendio al Sigilla

Niente da fare: i militari non hanno mollato, e la loro tenacia ha portato all’arresto del quarto sospetto dell’incendio al Sigilla di Pesaro. La sua fuga si è conclusa nella notte di Cerignola, lasciando dietro di sé un esempio di determinazione e professionalità delle forze dell’ordine. Questo successo rafforza l’impegno per garantire sicurezza e giustizia, mettendo in mostra come la perseveranza possa fare la differenza anche nelle indagini più complesse.

Pesaro, 8 luglio 2025 – Si nascondeva nella zona industriale di Cerignola il quarto autore dell’incendio che ha distrutto lo stabilimento Sigilla di Pesaro. Ma la sua corsa è finita nel cuore della notte, braccato dai Carabinieri. Quarantenne, pluripregiudicato, si era dato alla macchia da settimane, dopo che il 18 giugno il Gip di Pesaro aveva firmato per lui un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Niente da fare: i militari non hanno mai mollato la presa e alla fine lo hanno trovato e arrestato, nonostante il tentativo, maldestro, di fuggire ancora. Il blitz è scattato nei giorni scorsi, grazie a una sinergia tra i Carabinieri di Cerignola e il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Preso il piromane in fuga: è il quarto uomo dell’incendio al Sigilla

