Vento forte e mare mosso in Toscana | allerta gialla fino a mezzanotte Le zone più a rischio

Attenzione, cittadini toscani: un’allerta gialla per vento forte e mare mosso è in vigore fino a mezzanotte di oggi, martedì 8 luglio, interessando zone come Firenze, Mugello, Valdarno e molte altre aree. La Protezione Civile invita a prestare massima attenzione e adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di voi e dei vostri cari. Restate aggiornati e rispettate le indicazioni delle autorità, perché la prudenza è sempre la miglior difesa.

Un nuova allerta meteo per vento forte, valida dalle ore 17 alla mezzanotte di oggi, martedí 8 luglio, è stata emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. L'avviso di criticità, di codice giallo, interesserà il Casentino, il Valdarno superiore, l'area di Firenze, il Mugello e la Val di Sieve, le Valli del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese, la Valdichiana, la Lunigiana, la Garfagnana, la Valle del Serchio, la Versilia, la Valtiberina, la Valle del Reno e la Romagna toscana

