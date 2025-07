L’accusa di Greenpeace | La spesa militare ci rende meno sicuri e non aiuta la crescita economica

L'aumento della spesa militare, promosso da alcuni leader europei, rischia di essere un boomerang per l'Italia. Secondo Greenpeace Italia, investire in armi non solo svuota le casse pubbliche ma aumenta i pericoli di conflitto anziché garantirci sicurezza. È il momento di riconsiderare le priorità : crescita sostenibile e diplomazia devono diventare le vere armi del nostro paese. Solo così potremo costruire un futuro più stabile e prospero per tutti.

La spesa militare è un cattivo affare per l’economia italiana. Al tempo stesso, aumentare le armi non ci rende più sicuri, anzi più aumentano le armi più aumentano i rischi di guerra. A lanciare questa pesante accusa al riarmo europeo è Greenpeace Italia, da tempo impegnata contro il riarmo e a favore di soluzioni non belliche. “L’aumento della spesa per la Difesa al 5% del Pil è una risposta sbagliata alle crisi internazionali, perché tutti gli indici che misurano il tasso di conflittualità nel mondo ci dicono che negli anni di forte crescita della spesa militare il livello di pace globale si è drasticamente deteriorato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’accusa di Greenpeace: “La spesa militare ci rende meno sicuri e non aiuta la crescita economica”

In questa notizia si parla di: spesa - accusa - greenpeace - militare

«Stop al boom della spesa militare». La maggioranza degli italiani: no al 2% - MSN - Il 55% degli italiani contro l'aumento dei fondi per la difesa, il 65% chiede di tassare gli extraprofitti delle industrie belliche. Segnala msn.com

«Stop al boom della spesa militare». La maggioranza degli italiani: no al 2% - Avvenire.it - Il 55% degli italiani contro l'aumento dei fondi per la difesa, il 65% chiede di tassare gli extraprofitti delle industrie belliche. Secondo avvenire.it