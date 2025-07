Uomo ' risucchiato' forse è un suicidio

Tragedia all’aeroporto di Orio al Serio: un uomo di 35 anni è stato tragicamente risucchiato dal motore di un aereo, con tutte le indagini in corso per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario. La scena ha sconvolto l’intera comunità, mentre i voli sono stati sospesi per ore. Un episodio che solleva ancora una volta delicate riflessioni sul fronte della sicurezza e del benessere mentale.

14.15 Un 35enne è morto all'aeroporto bergamasco di Orio al Serio,dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo. Sembrerebbe che l'uomo, un italiano residente non lontano dall'aeroporto, abbia compiuto un gesto volontario. I voli sono stati sospesi per ore "a causa di un inconveniente sulla via di rullaggio,le cui cause sono in corso di accertamento",ha scritto il gestore. Coinvolto un Airbus A319 della compagnia Volotea, diretto in Spagna. Aveva appena lasciato la piazzola dove aveva imbarcatoi i passeggeri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Tragedia all'aeroporto di Orio al Serio, muore uomo risucchiato dal motore di un aereo in partenza - Una drammatica tragedia scuote l'aeroporto di Orio al Serio, dove un uomo ha perso la vita risucchiato dal motore di un aereo in partenza.

Orio al Serio, uomo risucchiato dal motore di un aereo: l'arrivo in auto e la fuga in pista inseguito dalla polizia. Chi era la vittima - Orrore all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio: una persona è morta in pista dopo essere stata risucchiata dal motore di un aereo Airbus Volotea diretto in Spagna che in quel momento ...

Orio al serio, un uomo muore risucchiato dal motore di un aereo - Entrato sfuggendo alla polizia per poi gettarsi nelle pale in movimento, si ignorano i motivi del gesto.