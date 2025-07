Risucchiato dal motore dell’aereo la terrificante scoperta sulla vittima | Cosa ha fatto

Un incidente incredibile scuote l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio: un passeggero rischia la vita quando viene risucchiato dal motore di un aereo. Ma cosa ha fatto la vittima per trovarsi in questa drammatica situazione? La scoperta sulla sua tragica fine rivela dettagli sconvolgenti che lasciano tutti senza parole, portando alla luce un episodio che cambierà per sempre il modo di vedere la sicurezza aeroportuale.

Mattinata movimentata all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, dove il traffico aereo è stato improvvisamente interrotto, lasciando passeggeri e operatori dello scalo in attesa di spiegazioni. A comunicare l'accaduto è stata la società di gestione Sacbo, parlando di un "inconveniente sulla via di rullaggio", senza fornire inizialmente ulteriori dettagli. Sul posto sono arrivati prontamente anche vigili del fuoco e polizia, impegnati a gestire l'emergenza e a raccogliere elementi utili per comprendere l'accaduto.

