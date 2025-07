Vebo 2025 alla Mostra d’Oltremare dal 26 al 29 settembre la 24ª edizione della Fiera Internazionale della Bomboniera Casa Regalo e Design

Dal 26 al 29 settembre 2025, la Mostra d’Oltremare di Napoli si trasformerà nella vetrina internazionale più attesa dell’anno: VEBO 2025, l’evento che da oltre 24 anni celebra l’eccellenza del mondo della bomboniera, casa regalo e design. Un’occasione imperdibile per scoprire le ultime tendenze, incontrare professionisti e dare vita a nuove collaborazioni. Non mancare a questa grande festa del settore!

