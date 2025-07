Phishing e truffe online | le indicazioni di pagoPA per difendersi

In un’epoca in cui le truffe online sono all’ordine del giorno, conoscere le strategie di difesa è fondamentale per tutelare i propri dati e risparmiare. PagoPA, protagonista nel settore dei pagamenti digitali, ha diffuso preziose indicazioni operative per riconoscere e contrastare efficacemente tentativi di phishing e frodi online. Scopriamo insieme come proteggere le nostre informazioni e navigare in tutta sicurezza, evitando di cadere vittima di hacker astuti e comunicazioni ingannevoli.

PagoPA ha diffuso alcune indicazioni operative rivolte agli utenti per contrastare i sempre più frequenti tentativi di phishing e frodi online, che spesso utilizzano comunicazioni simulate per ottenere indebitamente dati personali o per indurre all’esecuzione di pagamenti non dovuti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: phishing - indicazioni - pagopa - truffe

Phishing e truffe online: le indicazioni di pagoPA per difendersi; Truffe e pratiche commerciali scorrette; Nuovo phishing a tema bancario: attenti all’e-mail “Avviso di pagamento”, è una truffa.

Truffe estive, dal falso verbale PagoPA alla finta borsa di studio: come difendersi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Truffe estive, dal falso verbale PagoPA alla finta borsa di studio: come difendersi ... Si legge su tg24.sky.it

Falsa multa pagoPA: come riconoscere la truffa e difendersi - Truffa multa pagoPA: email ingannevoli imitano sanzioni ufficiali. Segnala informazioneoggi.it