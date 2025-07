In visita a Castiglion Fiorentino il presidente della Crusca il professor Paolo D’Achille

Castiglion Fiorentino ha avuto l’onore di accogliere il presidente della Crusca, il professor Paolo D’Achille, in una visita ricca di significato. Un momento di confronto e dialogo tra istituzioni e cultura, volto a rafforzare il ruolo della lingua italiana nel nostro territorio. La presenza di figure così autorevoli sottolinea l’importanza di valorizzare e diffondere la nostra lingua, facilitando la comunicazione tra cittadini di ogni età. Un passo fondamentale verso un futuro più inclusivo e condiviso.

Arezzo, 8 luglio 2025 – . “La Crusca fa tutto quello che può per dialogare con tutte le istituzioni, italiane ed europee”. Agnelli: “Mi auguro che l’Atto d’Indirizzo per la valorizzazione della lingua italiana abbia centrato l’obiettivo, ovvero quello di rendere più facile e comprensibile per tutte le fasce d’età le comunicazioni che vengono dal Comune”. Lo scorso gennaio l’approvazione dell’atto d’indirizzo per la valorizzazione della lingua italiana ed oggi è arrivato a Castiglion Fiorentino il presidente dell’Accademia della Crusca, Paolo D’Achille. 🔗 Leggi su Lanazione.it