Rinviato di un anno il blocco ai diesel Euro 5 Dal 2026 sarà attivo solo nelle grandi città

Una svolta importante nel futuro della mobilità sostenibile: il blocco ai veicoli diesel Euro 5, inizialmente previsto per il 2025, è stato rinviato al 1 ottobre 2026 e sarà applicato esclusivamente nelle grandi città con più di 100 mila abitanti. Questa decisione apre nuove opportunità di mobilità e riduce le restrizioni nelle aree meno congestionate, segnando un passo avanti verso un’Italia più verde e smart. Restate aggiornati sulle novità che cambieranno il nostro modo di muoverci.

Approvato l’emendamento al decreto Infrastrutture: il blocco slitta al 1 ottobre 2026 e sarà attivo solo nelle città con più di 100 mila abitanti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Rinviato di un anno il blocco ai diesel Euro 5. Dal 2026 sarà attivo solo nelle grandi città

