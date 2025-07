Gruppo BIG primo semestre del 2025 da record | oltre 80 veicoli industriali venduti

Nel primo semestre del 2025, il Gruppo BIG ha raggiunto un risultato straordinario vendendo oltre 80 veicoli industriali Ford Trucks, con un incremento superiore al 40% rispetto all'anno precedente. Questo traguardo non solo sottolinea la forte crescita del settore, ma anche la fiducia crescente dei clienti e l'espansione della nostra presenza sul mercato. I veicoli...

Nei primi sei mesi dell'anno 2025, l'azienda ha venduto oltre 80 veicoli industriali Ford Trucks, registrando un incremento di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo risultato rappresenta un traguardo importante per il Gruppo BIG, Ecosistema, Mobilità e, non solo evidenzia una crescita significativa in termini di volumi, ma anche una maggiore penetrazione di mercato e una fidelizzazione rafforzata della clientela.I veicoli industriali Ford Trucks continuano a rappresentare una scelta strategica per aziende di ogni settore, grazie alle caratteristiche di affidabilità , efficienza e tecnologia avanzata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gruppo BIG, primo semestre del 2025 da record: oltre 80 veicoli industriali venduti

In questa notizia si parla di: oltre - veicoli - industriali - gruppo

Furti di veicoli in crescita in Italia nel 2024: oltre 136.000 mezzi sottratti - Nel 2024, i furti di veicoli in Italia sono aumentati del 3%, superando i 136.000 mezzi sottratti, riportando il fenomeno ai livelli pre-pandemia.

Gli EUROCAR DAYS continuano! Hai ancora tempo fino al 5 luglio per scegliere la tua prossima auto con oltre 5000€ di extra vantaggi. Offerta valida per: vetture aziendali o vetture a Km0 Attiva in tutte le sede Bonaldi - Gruppo Eurocar Italia. Hai perso l Vai su Facebook

Stellantis, crolla ancora la produzione in Italia: solo 120mila auto nel primo semestre 2025; Luca de Meo, addio a Renault: i modelli e le operazioni di successo del manager italiano; Stellantis, il nuovo ceo Antonio Filosa fa tappa a Vigo dopo Mirafiori: Spagna centrale per il gruppo.

Gruppo BIG, primo semestre del 2025 da record: oltre 80 veicoli industriali venduti - Nei primi sei mesi dell’anno 2025, l’azienda ha venduto oltre 80 veicoli industriali Ford Trucks, registrando un incremento di oltre ... Scrive iltempo.it

Veicoli industriali: il parco circolante italiano ha oltre 14 anni - Starace: serve un piano per accelerare il ricambio con veicoli a zero o basse emissioni e più sicuri . Riporta ansa.it