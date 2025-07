Macron a Londra per rilanciare l' asse fra Regno Unito e Francia

Londra si prepara a vivere tre giorni di incontri di alto livello, con Emmanuel Macron in visita di Stato nel Regno Unito. Una tappa fondamentale per rafforzare l'asse franco-britannico, segnando un nuovo capitolo nelle relazioni post-Brexit tra i due paesi. Tra cerimonie ufficiali e incontri strategici, questa visita promette di rilanciare la collaborazione europea e di ridefinire il ruolo del regno nel contesto internazionale.

Avvio in pompa magna di un'attesa visita di Stato di tre giorni nel Regno Unito del presidente francese Emmanuel Macron, ricevuto con la consorte Brigitte al suo arrivo nella base militare inglese di Northolt dall'erede al trono William e dalla principessa Kate a nome di re Carlo III. Si tratta della terza visita ufficiale solenne di un capo di Stato di un Paese dell'Ue dal referendum sulla Brexit del 2016 (dopo quelle dei reali di Spagna del 2017 e d'Olanda del 2018); ma della prima dopo l'entrata in vigore definitiva degli accordi sul divorzio. L'obiettivo è quello di certificare il rilancio dell'asse bilaterale fra i due storici alleati - come in una riedizione dell' Entente Cordiale del 1904 - sullo sfondo del "reset" dei rapporti fra l'isola e l'Ue suggellato in questi mesi dal governo laburista di Keir Starmer, dopo le fibrillazioni dell'era Tory, seppure senza rimettere in discussione l'uscita di Londra dal club di Bruxelles, dal mercato unico e dal circuito sulla libertà di movimento delle persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net