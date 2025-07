Ederson Juve | tesoretto Inter per sbaragliare la concorrenza così i nerazzurri possono finanziare il colpo a centrocampo Svelata la strategia di Marotta

L’Inter si prepara a scatenare una vera e propria offensive di mercato, con un tesoretto pronto a finanziare il colpo a centrocampo: Ederson dell’Atalanta. Marotta e la dirigenza nerazzurra hanno messo nel mirino il mediano brasiliano, puntando a sbaragliare la concorrenza e rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. La strategia interista promette sorprese: il futuro del centrocampo potrebbe cambiare radicalmente.

Ederson Juve: l’Inter ha pronto il tesoretto per poter dare l’assalto al centrocampista dell’Atalanta e sbaragliare tutta la concorrenza. Il calciomercato Inter è pronto a entrare in una nuova fase, più ambiziosa e aggressiva, con un obiettivo chiaro per il centrocampo: Ederson. Il dinamico mediano brasiliano dell’Atalanta è stato individuato come la priorità assoluta per rinforzare la squadra di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo nome è stato al centro di una recente riunione strategica tra il tecnico, il presidente Beppe Marotta e i direttori Piero Ausilio e Dario Baccin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juve: tesoretto Inter per sbaragliare la concorrenza, così i nerazzurri possono finanziare il colpo a centrocampo. Svelata la strategia di Marotta

