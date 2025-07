Dumfries Inter clamoroso | non è vero che la clausola scade il 15 luglio! Secondo Sky ecco quando si chiude il countdown

Il futuro di Denzel Dumfries all’Inter rimane avvolto nel mistero, con notizie che fanno discutere i tifosi. Mentre si vociferava che la clausola di risoluzione scadesse il 15 luglio, fonti affidabili come Sky smentiscono questa ipotesi. Ora, tutti gli occhi sono puntati sul countdown che segnala il momento chiave: quando si chiuderà davvero questa finestra di mercato? La risposta potrebbe influenzare le sorti della prossima stagione nerazzurra. Restate sintonizzati.

. Il futuro di Denzel Dumfries, esterno destro olandese dell’ Inter, è ancora incerto. Nel contratto del giocatore è stata inserita una clausola che permette a un club estero di acquistarlo, versando un importo di 25 milioni di euro in un’unica soluzione. Per attivarla, però, è necessario il consenso del calciatore. Ma una novità è emersa riguardo a questa clausola. Secondo quanto riferito da Sky Sport, « La clausola per Dumfries è stata inserita perché il giocatore non aveva ancora deciso se rinnovare o meno, e si stava avvicinando pericolosamente alla scadenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries Inter, clamoroso: non è vero che la clausola scade il 15 luglio! Secondo Sky, ecco quando si chiude il countdown

In questa notizia si parla di: inter - clausola - dumfries - clamoroso

David Inter, Pedullà annuncia: «Il Napoli dice sì alla clausola! Le altre italiane, invece…» - Jonathan David continua a essere protagonista della sessione di calciomercato, con l'Inter in prima fila per il suo acquisto.

GDS - Mendes, nuovo agente di Dumfries, ha stabilito un contatto con il Barcellona: la clausola di 25 milioni per l'estero scade il 15 luglio Vai su Facebook

Clamoroso Dumfries, Sky: “Non è vero che clausola scade il 15, ecco la verità”; Inter, occhio alla clausola. Il Barça punta Dumfries. Torna l’ipotesi Ndoye; Cosa succede se l'Inter perde o pareggia contro il Torino: quando il Napoli può vincere lo Scudetto.

Dumfries Inter, la clausola non preoccupa: cresce questa sensazione per il futuro - Dumfries Inter, le ultime sul futuro dell’esterno olandese nerazzurro nel mirino di diverse squadre per il calciomercato estivo Denzel Dumfries continua ad essere un punto fermo del progetto dell’Inte ... Secondo informazione.it

L'Inter e la clausola di Dumfries: l'impatto a bilancio in caso di cessione - Il laterale dell’Inter potrebbe decidere di provare una nuova esperienza all’estero, qualora un club decidesse di pagare la clausola da 25 milioni di euro. Da calcioefinanza.it