Divorzio Totti-Blasi il tribunale | affido condiviso per i Rolex

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere, questa volta per una questione di stile e valore: i quattro Rolex al centro di una disputa giudiziaria. Il tribunale di Roma ha stabilito che gli orologi di lusso rimangano condivisi, confermando la decisione del 2023. Una sentenza che non solo definisce il destino dei preziosi, ma anche il delicato equilibrio tra pubblico e privato delle celebritĂ . La vicenda si arricchisce di sfumature che coinvolgono emozioni e diritti, lasciando aperte nuove riflessioni sul tema.

“Affido condiviso” per i quattro Rolex oggetto di contesa tra Ilary Blasi e Francesco Totti nella causa di divorzio. Il tribunale civile di Roma, secondo quanto riporta l’Ansa, ha confermato quanto giĂ deciso in via interlocutoria nel 2023, stabilendo che gli orologi di lusso restino a disposizione di entrambi. I preziosi, inizialmente rimasti alla conduttrice dopo la fine della relazione, erano stati reclamati dall’ex capitano della Roma, che ne aveva chiesto la restituzione. Ora le parti dovranno trovare un accordo per l’utilizzo condiviso degli orologi. Con la chiusura di questa fase, resta aperta la possibilitĂ per entrambe le parti di impugnare il provvedimento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Divorzio Totti-Blasi, il tribunale: “affido condiviso” per i Rolex

