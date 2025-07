Traffico di droga in tutta Italia con base a Roma 28 arresti

Una vasta operazione dei carabinieri del Ros smantella un'organizzazione 'ndranghetista radicata a Roma, arrestando 28 persone coinvolte in traffico di droga su tutto il territorio italiano. Questa indagine rivela un potente network criminale che sfrutta la capitale come centro nevralgico, minacciando la sicurezza e la salute pubblica. Scopriamone i dettagli e le implicazioni di questa importante vittoria contro il crimine organizzato.

Roma, 8 lug. (askanews) - Eseguita dai carabinieri del Ros un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 28 indagati, accusati di aver preso parte a un'associazione criminale di matrice 'ndranghetista, con base a Roma e operante nell'intero territorio nazionale. Tra i reati contestati, traffico internazionale di stupefacenti e un episodio di tortura aggravata dal metodo mafioso. La misura √® stata emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della Dda capitolina. Scoperta un'associazione dedita al narcotraffico con ai vertici un 57enne calabrese gi√† condannato per la sua appartenenza alla 'ndrangheta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Traffico di droga in tutta Italia con base a Roma, 28 arresti

