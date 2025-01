Secoloditalia.it - SpaceX, Crosetto spegne le opposizioni: “Nessun accordo, ma sarebbe utile alla Difesa dell’Italia”

Leggi su Secoloditalia.it

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già smentito con una nota che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra il governo italiano e la società Space X. Colgo anche l’opportunità per precisare che, diversamente da quanto avrebbe riportato Bloomberg, lanon ha approvato alcunal riguardo”. Parole categoriche, quelle del Ministro della, Guido, che ha risposto al question timeCamera dei deputati sui “rumors”, per non dire “fake news”, su accordi inesistenti tra il gruppo di Musk,, e il governo italiano., il question time di“Per quanto d’interesse del mio Dicastero, giova inoltre evidenziare che le nostre Forze Armate sono chiamate spesso ad operare a tutela degli interessi nazionali, oggi più che mai, anche a grande distanza dall’Italia e non sempre in presenza di adeguati servizi e infrastrutture.