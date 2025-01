Si sposa con lui Fiori d’arancio per Tiziana Panella chi è il marito famoso della conduttrice tv

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo del giornalismo epolitica italiana è in fermento per l'annuncio del matrimonio tra, notatelevisiva, e Vittorio Emanuele Parsi, rinomato politologo e docente universitario. La cerimonia è prevista per il 17 gennaio 2025 a Roma, alla presenza di amici, familiari e colleghi. La relazione trae Parsi ha avuto inizio nel 2022, sviluppandosi gradualmente dopo numerose collaborazioni professionali durante il programma "Tagadà" su La7, condotto dalla giornalista.

In diverse interviste,ha descritto l'evoluzione del loro rapporto, sottolineando come sia nato "molto lentamente" e consolidato nel tempo, nonostante la distanza geografica tra Roma e Milano, città di residenza rispettive.