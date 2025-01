Pronosticipremium.com - Mercato Roma, Bondo per il post Le Fée: concorrenza per Kayode

C’è il calcio giocato e c’è ilin questo gennaio decisamente frenetico per la. Dal primo punto di vista i ragazzi di Ranieri sono scesi in campo oggi a Trigoria per un nuovo allenamento in vista della trasferta di Bologna, con il tecnico che potrà contare sui recuperati Pellegrini e Celik. Dal secondo invece, ridendo e scherzando, una settimana è passata senza alcun volto nuovo nella capitale, e il tempo scorre veloce.Tanti i ruoli in cui Ghisolfi è chiamato ad operare, da un vice Dovbyk indispensabile, vista anche la probabile partenza di Shomurodov, ad un rincalzo per il terzetto di difesa titolare, fino ad un centrocampo che sta per perdere Enzo Le Fée. Esperienza estremamente negativa quella del francese nella capitale che, dopo essere stato vicino al Betis, vede l’opzione Sunderland sempre più concreta: il club di Championship offre un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di promozione in Premier (Black Cats quarti a -2 dal secondoo).